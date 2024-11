Grave incidente nella notte a Villasor. Un motociclista di 40 anni ha perso il controllo della moto finendo rovinosamente sull'asfalto.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione, stava percorrendo una rotonda lungo la provinciale 4 quando, per cause non accertate, è caduto a terra.

A dare l’allarme alcuni automobilisti che transitavano nella zona.

Sul posto le forze dell'ordine e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale a Cagliari, le sue condizioni sono gravi.

(Unioneonline)

