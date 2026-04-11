Tanto interesse nella biblioteca di Sinnai, attorno a Stefano Vascotto e Stefano Pintore, protagonisti di un lungo trekking sull’Everest. Ospitati nel contesto del progetto “Incontri di montagna”, la rassegna tematica che affronta temi legati allo sport e ai viaggi a contatto con la natura, Stefano Vascotto e Stefano Pintore, hanno raccontato al pubblico presente il loro lungo trekking sull’Everest.

Ad aprire e condurre la serata è stato Marco Mura (pedagogista appassionato di attività outdoor), il quale ha anticipato la proiezione in anteprima del documentario “Sagarmatha” (nome nepalese del monte Everest), realizzato da Stefano Vascotto. Il dibattito nato nel corso della serata ha messo in luce aspetti importanti dell’esperienza dei due escursionisti, a partire dalla pianificazione del viaggio, passando poi alla preparazione fisica necessaria, sino a toccare aspetti storici, paesaggistici e aneddoti connessi alla realtà del Nepal.

«I presenti – ha detto Mura – sono stati proiettati nella realtà nepalese propri grazie al documentario e ai racconti di Vascotto e Pintore». Il progetto ideato da Marco Mura e Amos Cardia, chiuderà la quarta stagione venerdì 22 maggio (ore 18:15), con la presentazione del libro “L’unico mondo possibile. Dalla resilienza all’azione”, testo incentrato sulla crisi ambientale.

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