Si rafforzano gli organici dei pronto soccorso delle aree disagiate della Asl 8 di Cagliari. Tre nuovi medici (un oriundo, un argentino e un italiano) saranno destinati all'ospedale San Marcellino di Muravera «per garantire una maggiore continuità assistenziale e assicurare la copertura dei turni durante il periodo estivo», fa sapere la Asl che ha approvato la graduatoria e conferito tre incarichi di collaborazione professionale della durata di sei mesi, destinati prioritariamente ai presidi ospedalieri delle aree disagiate.

«La commissione esaminatrice si è riunita ieri per valutare i curricula dei candidati. Al termine della selezione, gli incarichi sono stati assegnati a Luciano Maina Gallardo, primo classificato con 12 punti, Eliana Elizabeth D'Andrea, seconda con 11,1 punti, e Debora Celeste Nanez, terza con 10,9 punti.

La selezione era rivolta a medici in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per l'esercizio temporaneo della professione sanitaria in Italia, con titolo di laurea conseguito all'estero», spiega ancora la Asl 8.

(Unioneonline)

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