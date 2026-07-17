Paura questa mattina a Quartu dove un'anziana donna è stata investita in via Leopardi all'incrocio con viale Colombo. Nella caduta la donna ha sbattuto la testa sul marciapiede ma è rimasta sempre cosciente e le sue condizioni non sembrerebbero gravi. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale che hanno effettuato i rilievi e l'ambulanza che ha trasportato l'anziana al pronto soccorso.

I vigili dovranno adesso stabilire se l'anziana stesse attraversando sulle strisce pedonali o in prossimità di queste.

La donna è stata immediatamente soccorsa sia dal conducendente della vettura sia da alcuni passanti che hano recuperato un ombrellone per ripararla dal caldo torrido di questa mattina, in attesa dell'arrivo dei soccorsi.

Viale Colombo e le strade limitrofe continuano ad essere estremamente pericolose per automobilsiti e pedoni soprattutto in questo periodo estivo quando al traffico abituale si aggiunge quello delle centinaia di persone dirette verso il Poetto.

Lo scorso anno proprio viale Colombo è risultata la strada con il più alto numero di incidenti, 38, seguita da e via viale Marconi con 37 e via leonardo da Vinci, con 35.

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