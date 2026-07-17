Dodici convenzioni già sottoscritte per acquistare e recuperare la prima casa. La misura della Regione Sardegna inizia a produrre effetti concreti nel piccolo centro del Gerrei. C'è anche un fotografo conosciuto nel mondo dell'America's Cup tra coloro che hanno scelto di investire ad Armungia grazie agli incentivi regionali destinati a contrastare lo spopolamento.

Si tratta dello spagnolo Ivo Guillermo Rovira Augé, professionista che lavora nel programma Recon dell'America's Cup collaborando anche con Luna Rossa Prada Pirelli, e che oggi figura tra i beneficiari della misura per l'acquisto e il recupero della prima casa.

La sua è una delle storie che raccontano gli effetti concreti di un intervento pensato per riportare vita nei piccoli centri della Sardegna. Ad Armungia, infatti, risultano 23 pratiche presentate e 12 convenzioni già sottoscritte tra il Comune e i beneficiari, passaggio che consente l'avvio degli interventi finanziati.

La misura regionale mette a disposizione contributi fino a 15 mila euro, pari al 50% della spesa sostenuta per acquistare o recuperare la prima casa. Dopo essere stata riservata ai soli comuni con meno di 3.000 abitanti, oggi è stata estesa anche ai centri fino a 5.000 residenti, ampliando così il numero dei territori che possono beneficiare dell'iniziativa.

Le domande presentate ad Armungia mostrano un interesse che va oltre il territorio comunale. Tra i beneficiari figurano infatti persone provenienti da diverse zone della Sardegna, da altre regioni italiane e anche dall'estero, un segnale che il paese continua ad attirare chi cerca qualità della vita e nuove opportunità.

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