Blackout a raffica nel Cagliaritano al termine di una giornata caratterizzata dalle alte temperature.

La rete, con tutta probabilità, non regge la richiesta di corrente aumentata esponenzialmente a causa dei condizionatori accesi per cercare di far fronte alle condizioni tropicali che persistono anche dopo il calare del sole.

L’epicentro del disservizio è nei comuni di Sinnai e Settimo San Pietro, dove la corrente manca da ore e i sindaci si sono messi in contatto con l’Enel: in certe zone si fa fronte all’emergenza con i generatori. Ma il disservizio ha iniziato a manifestarsi nel pomeriggio e i freezer – domestici e delle attività commerciali - ormai sono pieni di alimenti che con tutta probabilità saranno inservibili. Spenta anche l’illuminazione pubblica.

Con il passare delle ore – e l’incremento della richiesta di elettricità – i blackout si sono estesi a numerosi centri. Le segnalazioni degli utenti fanno il paio con la mappa delle disalimentazioni resa disponibile da E-Distribuzione.

Si registrano problemi a Quartu, Assemini, Quartucciu, Sestu, Capoterra, e Pula. In alcuni casi la soluzione è prospettata per il cuore della notte. In alcuni casi per un singolo guasto sono quasi 200 le utenze interessate. Pesantissimi i disagi.

Enrico Fresu

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