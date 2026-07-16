Pesantissimi disagi dal primo pomeriggio a Sinnai e Settimo San Pietro per un lungo blackout elettrico con le abitazioni trasformate in un forno, con i frigo in tilt e con i disagi che i bambini, gli anziani, i disabili e le persone allettate hanno patito per tutta la serata.

A Sinnai in alcuni rioni il servizio è stato ripristinato dopo quasi due ore: il problema si è invece prolungato notevolmente nel quartiere della Pineta. Tutto sarebbe stato provocato da un guasto di un cavo di media tensione.

I sindaci di Sinnai Barbara Pusceddu e di Settimo San Pietro Gigi Puddu si sono messi in contatto con l'Enel, sottolineando i disagi dell'utenza e anche negli uffici e il fatto che queste interruzioni nella zona si stanno facendo sempre più frequenti.

«Queste interruzioni», ha scritto un utente sui social, «stanno diventando continue. Non è solo un disagio, ci sono persone anziane, bambini, persone malate o con problemi di salute che hanno bisogno dell’aria condizionata per stare bene».

E poi: «È davvero inaccettabile che una situazione del genere si ripeta così spesso. Ci auguriamo che chi di competenza intervenga al più presto per risolvere definitivamente il problema e garantire un servizio essenziale, soprattutto in giornate come queste».

«Cari concittadini, in merito alle continue e improvvise interruzioni di corrente elettrica che stanno interessando diverse zone del nostro comune, desidero informarvi», ha scritto la sindaca di Sinnai Barbara Pusceddu, «sul fatto che l’amministrazione è costantemente in contatto con Enel. Siamo pienamente consapevoli dei gravi disagi che questi continui blackout stanno causando alle famiglie, alle persone fragili e alle attività commerciali, specialmente in queste giornate estive. Questi problemi non sono circoscritti solo a Sinnai ma purtroppo riguardano tanti altri comuni della Sardegna e sono causati dai sovraccarichi sulle linee legati alle altissime temperature di questi giorni. Abbiamo attivato canali di contatto diretto con i responsabili e i tecnici di Enel (E-Distribuzione) per avere chiarimenti immediati sulle cause di questi disservizi e, soprattutto, interventi di ripristino urgenti e definitivi».

Il sindaco di Settimo San Pietro, Gigi Puddu: «In risposta alle nostre sollecitazioni, l'Enel ha comunicato che il suo personale è al lavoro per installare dei gruppi elettrogeni per ripristinare la fornitura. Il tempo necessario per questo lavoro richiederà una attesa di circa 45-60 minuti. Oggi i disagi sono stati davvero pesanti. Disagi per tutti, per le attività commerciali, per i ristoranti, per i bar,nelle abitazioni: tanti i disagi per i bambini, gli anziani, i malati. Alle 21, gran parte del paese era ancora senza corrente. Al buio anche le strade e i semafori».

Raffaele Serreli

© Riproduzione riservata