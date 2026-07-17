Madre e figlio morti a Maracalagonis, attesa per i risultati dell’autopsiaOggi le perizie sui corpi di Teresa Vacca e Marco Durzu. Sospetti su un alimento o su un farmaco ingerito da entrambi
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La soluzione del giallo di Maracalagonis è nelle mani del medico legale Roberto Demontis, che oggi eseguirà l’autopsia sui corpi di Teresa Vacca, 82 anni, e di Marco Durzu, 58, madre e figlio trovati senza vita nella loro abitazione.
La prima ipotesi è stata quella di un doppio malore, poi accertamenti iniziali hanno fatto pensare a una morte per asfissia, dovuta a un alimento oppure a un farmaco ingerito da entrambi.
Attesa dunque per le perizie che dovrebbero chiarire le cause dei decessi, che hanno suscitato grande cordoglio in paese.
L’articolo completo di Raffaele Serreli su L’Unione Sarda in edicola e sul’app Unione Digital