Ha aperto ufficialmente al pubblico il nuovo bar-ristorante-pizzeria “La Pineta”, inaugurato all’interno dell’omonimo parco urbano di Escalaplano. Il taglio del nastro si è svolto alla presenza del sindaco Marco Lampis, dei nuovi gestori, dello staff e di numerosi cittadini. Il locale prende il nome da uno dei luoghi più conosciuti e frequentati del paese, da decenni punto di ritrovo e socializzazione per gli escalaplanesi, oltre che area apprezzata dai visitatori e da chi attraversa il territorio comunale. Un sito che conserva anche una particolare memoria storica, legata a un periodo difficile vissuto in passato dalla popolazione locale. La gestione della struttura, assegnata attraverso un bando pubblico, è stata affidata a Gianluca Corgiolu, imprenditore di Perdasdefogu attivo nel settore della ristorazione. Con lui lavoreranno Silvia e il personale del nuovo locale. L’apertura, spiega il sindaco, "è arrivata dopo il completamento degli interventi e delle procedure necessarie, portati avanti con il supporto degli uffici tecnici comunali. Restano ancora alcuni dettagli da ultimare, che dovrebbero essere risolti nelle prossime settimane". L’obiettivo, sarà duplice: valorizzare ulteriormente il parco urbano, garantendo un nuovo servizio per residenti e visitatori e creare opportunità economiche e occupazionali per il territorio.

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