I Carabinieri della Stazione temporanea di Flumini di Quartu, con il supporto dei colleghi della Sezione Operativa del NORM e della Stazione di Sestu, hanno arrestato in flagranza un operaio 34enne del posto, già noto alle forze di polizia, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è scattata quando i militari hanno notato un involucro sospetto all’interno di un’auto posteggiata. Dopo aver identificato il proprietario, i carabinieri hanno fatto scattare una perquisizione, sia nella vettura che nell’abitazione dell’uomo.

Nel corso del controllo sono saltati fuori 2,7 chili di marijuana suddivisa in buste di plastica, quasi 700 grammi di hashish in panetti e oltre un etto di cocaina già suddivisa in dosi. Oltre allo stupefacente, sono stati sequestrati un bilancino di precisione, vario materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi e la somma in contanti di 4.330 euro, ritenuta verosimile provento dell'attività illecita.

Al termine degli accertamenti l'uomo è stato portato in carcere a Uta, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida.

(Unioneonline)

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