Tragico scontro a Villasimius, una folla commossa per l’addio ad Alessandro ZizzaroAlla funzione funebre tutta la comunità si è stretta attorno alla famiglia del 19enne rimasto vittima di un incidente stradale
Nessuno si è sentito di rimanere a casa. Ai funerali di Alessandro Zizzaro, domenica pomeriggio, c'era davvero tutta Villasimius. Una comunità stretta alla famiglia del giovane di 19 anni vittima del tragico incidente stradale di via Matteotti.
Una folla commossa, mille lacrime, i palloncini bianchi degli amici e poi il lunghissimo infinito corteo di preghiera sino al cimitero, invaso dai fiori durante la tumulazione. Struggente il ricordo del giovane, pieno di vita, arbitro di calcio, uno sportivo ma anche uno studente modello al convitto nazionale di Cagliari, dove quest'anno doveva diplomarsi.
Intanto, vanno avanti gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente che è costato la vita al giovane.
Alessandro viaggiava alla guida del suo scooter: all’altezza di via Matteotti la collisione con una Fiat Seicento con a bordo altri quattro ragazzi che hanno riportato ferite non gravi.
In seguito alla tragedia, il sindaco Luca Dessì ha disposto la sospensione di tutte le manifestazioni di inizio anno, sino al 6 gennaio, in segno di lutto.