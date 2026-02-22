Quartu, prima l’incidente poi la fuga: 25enne individuata e denunciataLa giovane è stata smascherata dai carabinieri grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini della videosorveglianza
Si chiude il cerchio sull’incidente stradale che si è verificato nella sera del 13 febbraio scorso nel centro cittadino di Quartu, con la persona responsabile dello schianto che si era rapidamente dileguata omettendo anche di fermarsi per prestare la dovuta assistenza.
Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, che hanno avviato indagini incrociando le testimonianze raccolte con le immagini di videosorveglianza nella zona, a causare l’impatto sarebbe stata una 25enne, identificata e denunciata nelle ultime ore.
La giovane, residente nell’ambito della città metropolitana, dovrà ora rispondere dell'ipotesi di reato di fuga dal luogo dell'incidente e omissione di soccorso.
(Unioneonline)