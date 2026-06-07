Tragedia a San Sperate: fuori strada col furgone, muore 26enneSchianto fatale nella notte contro una recinzione e alcuni alberi in via Giardini: sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri
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Tragedia nella notte a San Sperate.
Un operaio di 26 anni, di origini marocchine e residente in paese, è morto dopo che il furgone della ditta di trasporto di alimenti per la quale lavorava, intorno alle 3, è finito fuori strada.
L’impatto violento contro una recinzione e alcuni alberi di via Giardini non gli ha lasciato scampo.
Sul posto i vigili del fuoco di Cagliari, i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso e i carabinieri della stazione di San Sperate, che hanno effettuato i rilievi.
(Unioneonline/D)