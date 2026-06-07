Tragedia nella notte a San Sperate.

Un operaio di 26 anni, di origini marocchine e residente in paese, è morto dopo che il furgone della ditta di trasporto di alimenti per la quale lavorava, intorno alle 3, è finito fuori strada.

L’impatto violento contro una recinzione e alcuni alberi di via Giardini non gli ha lasciato scampo.

Sul posto i vigili del fuoco di Cagliari, i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso e i carabinieri della stazione di San Sperate, che hanno effettuato i rilievi.

(Unioneonline/D)

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