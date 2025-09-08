Siurgus Donigala in festa in onore di Santa Maria. Il Comitato per i festeggiamenti propone un programma ricco di appuntamenti civili e religiosi, nel rispetto della tradizionece della più autentica devozione nei confronti della santa.

Ogni anno i fedeli del paese della Trexenta rinnovano il voto alla Madonna con la tradizionale processione “De Is cerus”, antichi ceri votivi portati a spalla dai giovani del borgo, che viene aperta da un cero alto due metri e mezzo, per la quale sfilano anche i suonatori di launeddas.

Oggi, lunedì 8 settembre, alle 10.30 la processione per le vie del paese con il simulacro di Santa Maria e dei ceri votivi accompagnati dai fisarmonicisti Alessandro Artizzu, Margot Toro e Rolando Piras, dai gruppi folk Sa Roda e Siurgus Donigala; alle 17 intrattenimento per bambini nella Piazza Santa Maria con giochi gonfiabili e zucchero filato; alle 22 fuochi d’artificio e alle 22.30 serata musicale con Silvia Mezzanotte, ex cantante dei Mattia Bazar.

Domani, martedì 9 settembre alle 18.30 la santa messa e a seguire la processione solenne in onore di Santa Maria Ausiliatrice; alle 17 giochi in piazza per bambini; alle 22 serata musicale e balli con il gruppo etnico Sonadas.

© Riproduzione riservata