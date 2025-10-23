Incidente questa mattina sulla Statale 554, in territorio di Monserrato, all’altezza del distributore Pischedda, sulla carreggiata in direzione Quartu.

Stando alle prime informazioni sono coinvolti cinque veicoli, uno dei quali è uno scooter. Un’auto guidata da una donna si è ribaltata.

Sul posto sono intervenute numerose ambulanze. Nonostante lo scenario, per fortuna si registra solo un ferito in codice giallo. Solo lievi contusioni per gli altri coinvolti.

Lo scooter a terra

I vigili del fuoco si sono messi subito al lavoro per supportare i soccorritori e liberare la strada dai mezzi distrutti. I rilievi sono a cura dei carabinieri della stazione di Maracalagonis.

Il traffico sulla Statale ha subito pesantissime ripercussioni. Sia sul lato dell’incidente che in quello opposto, dove tanti “curiosi” hanno rallentato per capire cosa fosse successo.

Enrico Fresu

© Riproduzione riservata