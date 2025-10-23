Hanno superato gli esami dopo un anno di teoria e pratica e adesso il Sarrabus può contare su 44 nuovi operatori socio sanitari. È il risultato del corso promosso dall’Unione dei Comuni del Sarrabus (San Vito, Castiadas, Muravera, Villasimius e Villaputzu) che si è svolto (per la parte teorica) a Castiadas, nella borgata di San Pietro.

«In un’area – ha detto il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni - dove la popolazione anziana è in costante crescita, la presenza di operatori preparati e motivati rappresenta non solo una risorsa preziosa, ma anche una concreta risposta ai bisogni sociali e sanitari della comunità».

Murgioni ringrazia chi ha curato il corso e i sindaci dell’Unione dei Comuni «che lo hanno finanziato con grande sensibilità e lungimiranza, riconoscendo l’importanza di investire nella formazione e nella qualificazione delle risorse umane del nostro territorio. Questa esperienza dimostra che, quando le istituzioni collaborano con spirito costruttivo e visione comune, si possono ottenere risultati concreti e di grande valore per la collettività».

Castiadas, dal canto suo «è disponibile – conclude il primo cittadino - a riproporre l’iniziativa anche per il prossimo anno, mettendo nuovamente a disposizione le proprie strutture scolastiche».

© Riproduzione riservata