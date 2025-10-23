Era autorizzata a vendere solo prodotti locali, ma sugli scaffali c’era di tutto. Per questo i carabinieri del Nas di Cagliari hanno sanzionato una cooperativa – la multa è a carico del suo presidente – con sede alle porte di Pula.

Nel corso dell’ispezione i militari hanno proceduto al sequestro di circa 400 chili di prodotti alimentari per un valore complessivo di circa 15.000 euro, accertando che la cooperativa, pur essendo autorizzata esclusivamente alla vendita di prodotti ortofrutticoli provenienti da coltivazioni locali, aveva esteso la propria attività alla commercializzazione di alimenti provenienti dalla distribuzione organizzata, in violazione delle disposizioni che regolano la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.

Ulteriori accertamenti hanno consentito di rilevare anche la presenza sugli scaffali di numerosi generi alimentari e non alimentari (tra cui liquori, miele, confetture, aceto, latte, zucchero, pasta, bottarga, prodotti caseari, da forno e detergenti), in contrasto con le autorizzazioni concesse e con le norme che disciplinano il commercio al dettaglio di prodotti agricoli a “chilometro zero”.

