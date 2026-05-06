Il problema di chi non si fa alcuno scrupolo ad abbandonare i cani e noto ma, adesso, a quanto pare c'è anche chi abbandona le tartarughe. Magari le acquista per tenersele in casa e poi una volta che non ha più voglia di prendersene cura se ne sbarazza.

Una tartaruga è stata avvistata sulla spiaggia di Flumini di Quartu, all’altezza di via Sorrento, ma purtroppo non si è riusciti a recuperarla. La segnalazione è arrivata anche ai volontari di Cittadinanza Attiva Oikos che avvertono: «Le tartarughe d’acqua dolce, come quella avvistata a Flumini spesso non sopravvivono in acqua salata e, inoltre, possono rappresentare una specie invasiva per l’ambiente locale. Acquistate come animali domestici, troppo spesso vengono poi abbandonate come fossero spazzatura». Da qui l’appello, «l’animale dovrebbe trovarsi ancora in zona. Chiunque la avvisti è pregato di contattare la Forestale o la vigilanza ambientale in modo che la tartaruga possa essere recuperata e riportata nel suo ambiente».

Nei giorni scorsi, sempre nel litorale all’altezza di Sant’Andrea, era stata recuperata una tartaruga marina morta, uccisa forse dalla plastica dispersa in mare o da eliche di imbarcazioni, distrazione e incuria. Le tartarughe, che per respirare devono emergere in superficie, diventano ancora più vulnerabili agli errori umani. La sua presenza era stata prontamente segnalata alle autorità competenti per il recupero. Ad avvistarla erano state alcune persone che passeggiavano nella zona.

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