Assemini, cartoline di inciviltà dai contenitori degli abiti usatiLe buste abbandonate intorno ai cassoni stracolmi in corso Asia
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Non solo Quartu. Anche ad Assemini si registrano problemi nella gestione dei contenitori per la raccolta degli abiti usati.
La foto è stata scattata in Corso Asia, davanti allo skatepark: da giorni i cassoni sono circondati di buste colme di abiti lasciate dai cittadini che le abbandonano sul posto non potendo inserirle all’interno.
In attesa di capire se il problema derivi da un’insufficienza del servizio o dalla maleducazione di tanti, troppi, restano cartoline che stanno scatenando l’indignazione di tutti coloro che si trovano a percorrere quella strada.
(Unioneonline)