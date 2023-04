Conclusi a Torre delle Stelle i lavori per la pavimentazione di via Sagittario e di via Urano.

L'intervento ha comportato complessivamente una spesa di 300.000 euro ottenuti nel 2016 attraverso il programma del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana e ha riguardato anche lo stradello che conduce alla spiaggia di Genn'è Mari e il tratto di Via Sagittario che dall'incrocio con Via Lattea si ricongiunge alla Via Urano.

Su tutto il tratto viario interessato dall’intervento è stata realizzata la predisposizione di una nuova rete di illuminazione, tubazione interrata e pozzetti, e la pavimentazione in autobloccanti color ocra.

Gli interventi, pensati per riqualificare l’abitato, abbatteranno la polvere e consentiranno una migliore percorribilità delle strade nel rispetto del contesto paesaggistico.

