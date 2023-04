Gesualdo Gorini, il decano di Torre delle Stelle con i suoi 92 anni, plaude al “no” al parco eolico di Baccu Mandara. «Era prevedibile. Fortunatamente e in extremis, il Consiglio Comunale di Maracalagonis - scrive Gorini - ha deliberato il proprio parere negativo al nuovo progetto del parco eolico che qualcuno vorrebbe installare nelle nostre magnifiche colline che circondano le nostre altrettanto magnifiche spiagge di Baccu Mandara, Geremeas e Torre delle Stelle. Ma - aggiunge Gorini – questa è una battaglia che non può essere affidata alla sola amministrazione comunale. Maracalagonis non deve essere lasciata sola in questa trincea, per cui vorrei lanciare a tutti i miei coabitanti di Torre delle Stelle e Baccu Mandara e Geremeas un messaggio per supportare con una vera e formale Class Action l’azione che la sindaca Fadda dovrà con forza portare avanti».

Da qui la proposta del decano di Torre delle Stelle. «A questa azione il Comune deve, secondo me, affiancare altre operazioni che ad essa diano sostegno e giustificazione e che sarebbero concretamente ostative al parco eolico. Una prima sarebbe la decisione del Consiglio Comunale per la istituzione in frazione di Maracalagonis dei due grandi complessi residenziali di Baccu Mandara e Torre delle Stelle, affinché si possa dimostrare nelle giuste sedi che le torri del vento andrebbero ad impattare con vicini veri e propri centri urbani e non con case sparse. Altro fattore deterrente potrebbe essere l’attivazione di un progetto comunale per la costituzione di una massiccia ed estesa Comunità Energetica da Fonti Rinnovabili CER) con l'installazione sui tetti delle oltre 1300 case di Torre e Baccu delle tegole fotovoltaiche, al fine di dimostrare che non abbiamo la necessità di una iper produzione di energia eolica in quanto saremmo non solo autosufficienti ma addirittura esportatori di energia dal nostro Comune verso il resto della Sardegna. Possibilità resa meno difficoltosa dal Nuovo Decreto che il Governo ha varato e che ha reso più fattibili le Comunità Energetiche. La parola adesso spetta alla sindaca Fadda e alla sua amministrazione. Gli abitanti di Baccu Mandara e Torre delle Stelle sono sicuramente disponibili».

