L'amministrazione comunale di Maracalagonis sta studiando il progetto per la sistemazione di strade sterrate nel villaggio turistico di Torre delle Stelle.

In particolare con lo studio e la presentazione del progetto «sarà possibile accedere ad un finanziamento di due milioni di euro che – dice la sindaca Francesca Fadda – vogliamo utilizzare per la sistemazione e la pavimentazione di strade sterrate del villaggio turistico: vogliamo bruciare i tempi per migliorare la viabilità e favorire lo sviluppo della località turistica».

Una notizia che il decano di Torre delle Stelle Gesualdo Gorini accoglie con grande soddisfazione.

«Ora – dice – speriamo nella Regione. Torre delle Stelle ha assoluta necessità di avere strade trafficabili. Da sempre il transito delle auto produce nuvole di polvere con pesanti disagi anche per i residenti e i turisti durante l'estate. Speriamo anche nel Comune di Sinnai per quanto di sua competenza».

