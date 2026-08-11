Importante iniziativa nella spiaggia di Cannesisa a Torre delle Stelle dove sono stati realizzati interventi che favoriscono l’accessibilità alla spiaggia, e quindi al mare, anche di bagnanti in carrozzella: è stata ripristinata la pedana esistente e ne è stata realizzata una nuova rigida con tre piazzole dedicate proprio alle persone in carrozzina.

Un’iniziativa, come ha sottolineato la sindaca di Maracalagonis Francesca Fadda, che va vista come un altro piccolo, ma importantissimo, passo verso una Maracalagonis sempre più inclusiva: «Questo grazie anche ai nostri tecnici comunali, all'associazione "Sardegna accessibile", ad Alfio, a Luigi e Mauro sempre al nostro fianco».

Il finanziamento complessivo prevede 65.000 euro «destinati all’accessibilità del litorale, con la realizzazione di passerelle, aree riservate, ombrelloni e lettini dedicati, affinché tutti possano vivere il mare e la spiaggia con dignità, autonomia e sicurezza».

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