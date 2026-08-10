Traffico temporaneamente bloccato sulla strada statale 293 “di Giba”, all’altezza del chilometro 21, nel territorio di Villasor, a causa di un incidente.

Coinvolte un’auto e una moto, sul posto sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il personale Anas e le forze dell’ordine sono sul posto per il ripristino della circolazione.

(Unioneonline)

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