Anas avvierà, a partire da questa notte, l’ultima fase dei lavori di rifacimento della pavimentazione drenante lungo la strada statale 554 “Cagliaritana”, tra i comuni di Cagliari, Selargius e Monserrato.

I lavori, del valore complessivo di 2,2 milioni di euro, interessano diversi tratti del tracciato e sono già stati in parte completati nelle scorse settimane. Le attività, che prevedono la realizzazione anche della segnaletica orizzontale, sono state programmate in orario notturno per limitare i disagi alla circolazione e si svolgeranno tra le 21:00 e le 6:00 del giorno successivo. La conclusione definitiva dei lavori è prevista entro il 13 agosto.

Nell’ambito degli stessi interventi le medesime lavorazioni sono già state eseguite lungo la rampa di accesso della statale 131 Dir (foto allegata), nel comune di Cagliari.

(Unioneonline)

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