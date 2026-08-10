Una linea diretta 24 ore su 24 e sette giorni su sette, festivi compresi, per rispondere a situazioni di emergenza sociale. È il PIS (Pronto Intervento Sociale) del Plus Quartu Parteolla. Il servizio telefonico è disponibile al numero 070/7324632 ed è garantito da operatori qualificati sempre reperibili.

Si tratta di un potenziamento dei servizi offerti dalla rete di Servizi Sociali che agisce in soccorso di tutte le emergenze sociali immediate tra cui: senza dimora in emergenza, donne o minori da mettere in sicurezza, anziani o fragili privi di assistenza, persone che si trovano improvvisamente senza alloggio, situazioni di abbandono o di grave vulnerabilità, emergenze familiari non differibili. Sono esclusi gli interventi di natura strettamente sanitaria.

«Il Servizio di Pronto Intervento Sociale - afferma Marco Camboni, assessore ai Servizi Sociali e alle Politiche Generazionali del Comune di Quartu Sant’Elena - rappresenta un ulteriore rafforzamento della rete dei servizi sociali che pone al centro del loro operato le persone, soprattutto le più fragili, e i loro bisogni, tanto più forti in periodi come quelli a ridosso delle festività, in cui si fa maggiormente pressante e drammatica la domanda di aiuto».

«La presenza costante e continua di personale qualificato - prosegue l'esponente della Giunta Milia - è, sotto questo profilo, la migliore garanzia circa la bontà e l’efficacia dello strumento, unitamente alla fattiva collaborazione del personale della Polizia Municipale, della Protezione Civile e delle Forze dell’Ordine, con cui lavoriamo a strettissimo contatto»\.

Il PIS riguarda i Comuni di Quartu Sant’Elena, Burcei, Dolianova, Donori, Maracalagonis, Sinnai, Serdiana, Soleminis. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Comune di Quartu Sant’Elena e Plus Quartu Parteolla.

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