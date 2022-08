Si è conclusa dopo quasi un mese la raccolta firme a Torre delle Stelle: 700 quelle raccolte dalla Nuova associazione di Torre delle Stelle per richiedere al Comune di Maracalagonis lo status di frazione per la località turistica.

Ora si preparerà una relazione che dovrà essere discussa e approvata dalla stessa associazione per poi essere girata al Comune, al prefetto e alla Regione. La decisione spetterà unicamente all'amministrazione comunale che quindi deciderà in merito.

Il presidente della Nuova associazione Franco Iurato dice che l'iniziativa “è mirata unicamente a collaborare col Comune per disegnare il futuro di Torre delle Stelle. Niente opposizioni ma la volontà – dice - di poter fare proposte per la soluzione di problemi come la viabilità, la rete fognaria ancora inesistente, le manifestazioni da promuovere per il turismo. Decidere tutti assieme, insomma. Niente di più”.

