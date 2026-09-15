I circa quindici gatti della colonia felina di via Pertini sono in pericolo. A lanciare l'allarme sono i volontari che se ne occupano quotidianamente. I rischi che corrono sono causati dalle auto che sfrecciano ad alta velocità, dalle “gimkane” notturne e dai fuochi d’artificio.

E, come se non bastasse, nel terreno dove c’è la colonia felina spesso si verificano furti, atti di vandalismo, abbandoni di rifiuti e alcuni cani vengono fatti passeggiare senza guinzaglio, nonostante a Quartucciu ci siano varie aree dedicate a loro.

«Già di giorno le auto corrono, in più, nelle ore notturne, di frequente si verificano corse clandestine di auto e motorini», racconta Maria Luisa Fiore, una volontaria della colonia.

«Due gatti sono stati investiti di recente», dice. Durante una di queste gare clandestine notturne, una macchina è stata vista entrare nel terreno e aggirarsi tra gli alberi: i volontari temono ci sia stata la volontà di colpire i gatti. Inoltre, quasi ogni weekend vengono esplosi petardi nelle vicinanze. «I mici non vivono tranquilli», sbotta Fiore, «ci sono anche cani di grossa taglia lasciati liberi dai padroni. Inseguono i gatti e i padroni minimizzano».

E poi, ci sono i furti frequenti: «Rubano le ciotole e il cibo». Fiore lancia un appello: «Vogliamo controlli, soprattutto notturni, per contrastare l’uso di petardi illegali e le gare clandestine e quindi tutelare animali e residenti».

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