È di un ferito in codice rosso il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio a Cagliari.

Il sinistro, avvenuto poco prima delle 14, ha coinvolto un’auto e una moto che si sono scontrate in viale La Playa. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Brotzu.

In aggiornamento.

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