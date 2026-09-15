Viabilità
15 settembre 2026 alle 16:02aggiornato il 15 settembre 2026 alle 16:02
Cagliari, scontro auto-moto in viale La Playa: un ferito in codice rossoL’incidente è avvenuto poco prima delle due del pomeriggio
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È di un ferito in codice rosso il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio a Cagliari.
Il sinistro, avvenuto poco prima delle 14, ha coinvolto un’auto e una moto che si sono scontrate in viale La Playa. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Brotzu.
In aggiornamento.
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