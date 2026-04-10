l’incidente
10 aprile 2026 alle 16:54aggiornato il 10 aprile 2026 alle 16:55
Teulada, cade dalla bici sulla provinciale: donna in codice rossoLa giovane è stata portata al Brotzu in elisoccorso con diversi traumi facciali
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Incidente in bici sulla SP71 nella zona di Teulada per una giovane donna straniera, verosimilmente una turista.
Sul posto è intervenuto il personale del 118 che dopo aver prestato i primi soccorsi ha deciso di trasportare la giovane al Brotzu in elisoccorso in codice rosso.
Secondo le prime informazioni, avrebbe rimediato diversi traumi facciali in seguito alla caduta.
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