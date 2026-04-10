Incidente in bici sulla SP71 nella zona di Teulada per una giovane donna straniera, verosimilmente una turista.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 che dopo aver prestato i primi soccorsi ha deciso di trasportare la giovane al Brotzu in elisoccorso in codice rosso.

Secondo le prime informazioni, avrebbe rimediato diversi traumi facciali in seguito alla caduta.

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