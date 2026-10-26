I carabinieri della Stazione di Muravera hanno tratto in arresto un 53enne ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è scattata durante un consueto servizio perlustrativo di controllo del territorio. I militari hanno fermato l'uomo per procedere a una verifica: il suo atteggiamento guardingo ha indotto gli operanti ad approfondire l'accertamento, rinvenendo sulla sua persona due dosi di cocaina e hashish.

I riscontri hanno portato i carabinieri a estendere immediatamente le verifiche all'abitazione dell'indagato, situata a breve distanza rispetto al luogo del fermo. La perquisizione domiciliare ha confermato i sospetti, consentendo di rinvenire e porre sotto sequestro ulteriori 4 dosi di cocaina, quasi 6 gr di hashish e denaro contante.

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