Follia a Quartu: molesta 2 ragazze, compie atti osceni davanti a una minore e devasta l'auto dei carabinieri. Nel pomeriggio di ieri intorno alle ore 16 i carabinieri della Sezione Radiomobile di Quartu assieme ai colleghi della stazione di Monserrato, hanno arrestato un 43enne ritenuto responsabile di atti osceni, violenza, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

L’intervento è scattato tempestivamente a seguito di una segnalazione pervenuta alla centrale operativa: l’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, era stato notato mentre inseguiva due giovani all'interno di un cortile compiendo atti osceni nella zona di Bonaria. Poco dopo, il maniaco ha fatto irruzione nei locali di un ristorante, dove ha reiterato la condotta molesta nei confronti di una donna e alla presenza della figlia minorenne di quest'ultima.

I militari, giunti rapidamente sul posto, hanno intercettato il 43enne mentre tentava la fuga, riuscendo a bloccarlo. Durante le fasi del fermo, l'uomo è andato in escandescenza scagliandosi contro i carabinieri con calci e pugni e colpendo con violenza la portiera e il finestrino dell’autovettura di servizio.

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