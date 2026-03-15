Prendono il via a Senorbì i lavori per il riordino della viabilità tra via Campioni e via Tevere: un intervento atteso da tempo che punta a migliorare sicurezza, accessibilità e qualità della vita in una delle zone più frequentate del paese. L’area interessata rappresenta uno dei principali poli di servizi dell’intero territorio della Trexenta. Qui si concentrano diverse strutture frequentate ogni giorno da centinaia di persone: il Poliambulatorio Asl, l’Inps, la sede dell’Unione dei Comuni della Trexenta, un centro fisioterapico, le scuole medie e presto ci sarà anche il nuovo Centro per l’impiego dell’Aspal.

Il progetto potrà essere realizzato grazie a due finanziamenti regionali: 300mila euro per il primo intervento e altri 225mila per il secondo. È prevista la completa bitumazione delle strade interessate dal cantiere, insieme alla realizzazione di nuovi marciapiedi e attraversamenti pedonali rialzati, pensati soprattutto per aumentare la sicurezza nelle aree più frequentate dagli studenti. Uno degli interventi più rilevanti riguarda la costruzione di una rotatoria all’incrocio tra via Campioni, via Funtanedda, via Tevere e via Sa Corona, soluzione che consentirà di fluidificare il traffico e ridurre i punti più critici della circolazione. Il piano prevede inoltre la creazione di nuovi parcheggi, da ricavare attraverso l’utilizzo di alcune aree pubbliche e con la riorganizzazione della viabilità. L’obiettivo è migliorare la vivibilità complessiva del quartiere, destinato a diventare sempre più un punto nevralgico della vita pubblica del paese.

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