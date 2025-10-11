Un uomo di 45 anni, residente a Selegas e già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto da un’ordinanza di divieto di avvicinamento alla sua ex compagna, con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico per il controllo dei movimenti.

La misura cautelare è stata disposta dal Gip del Tribunale di cagliari ed eseguita nel pomeriggio di venerdì dai Carabinieri della Stazione di Suelli.

Il provvedimento arriva al termine delle indagini avviate dai militari a seguito della denuncia presentata dalla donna lo scorso giugno. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe posto in essere una serie di comportamenti molesti e minacciosi nei confronti dell’ex compagna a partire dall’estate del 2023, tali da provocarle uno stato di ansia e paura per la propria incolumità.

L’indagato era già stato denunciato a piede libero nei mesi scorsi, ma alla luce degli elementi raccolti e del rischio di nuove condotte persecutorie, l’autorità giudiziaria ha ritenuto necessario applicare una misura restrittiva più incisiva, accompagnata dal monitoraggio elettronico.

(Unioneonline/Fr.Me.)

