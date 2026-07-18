L’estate dei più giovani a Suelli sarà caratterizzata da un ricco programma di attività all’aria aperta promosso dal Comune. Da lunedì 20 sino a venerdì 31 luglio è in calendario “Spiaggia Day”, un progetto pensato per offrire ai bambini e ai ragazzi momenti di svago e socializzazione durante il periodo estivo. L’iniziativa prevede sei giornate in spiaggia, organizzate a giorni alterni e suddivise per fasce d’età: tre appuntamenti saranno dedicati ai bambini dai 5 agli 11 anni e altri tre ai ragazzi dagli 11 ai 17 anni. L’obiettivo è favorire la partecipazione e la vita di gruppo in un contesto sicuro e divertente.

Il programma estivo sarà arricchito anche da due giornate speciali nei parchi acquatici Diverland e Blufan, occasioni che permetteranno ai partecipanti di trascorrere una giornata all’insegna del divertimento tra piscine, scivoli e attrazioni.

Esiste inoltre la possibilità di incrementare le giornate di Spiaggia Day qualora il numero dei partecipanti lo consentisse. Un progetto che conferma l’impegno dell’amministrazione comunale nel proporre iniziative ricreative dedicate ai più giovani, offrendo occasioni di aggregazione, socializzazione e svago durante la pausa estiva. Una scelta condivisa anche da numerosi altri Comuni del territorio, che ogni anno investono in attività estive pensate per bambini e ragazzi: c’è chi punta prevalentemente sulle giornate al mare, chi preferisce organizzare uscite in piscina e chi, come nel caso di Suelli, arricchisce il programma con esperienze nei parchi acquatici e del divertimento. Un’offerta sempre più diversificata, capace di rispondere ai gusti e alle esigenze delle diverse fasce d’età.

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