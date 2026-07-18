Un ciclista è stato travolto e ucciso da un’auto, questa mattina, sulla Statale 128, tra Mandas e Senorbì.

L’incidente è avvenuto intorno alle 7,30. Sul posto sono accorsi i soccorritori del 118 ma al loro arrivo il ciclista era già privo di vita.

Difficile risalire alla sua identità, per i carabinieri di Senorbì e Gesico, giunti sul posto con il comandante della stazione Mandas: la vittima non aveva documenti con sé e il telefono era bloccato.

Trapela solo che avrebbe circa 60 anni (e non 50 come emerso in un primo momento). Mentre alla guida dell'auto, una Citroen C3, c'era una donna di 43 anni.

L’impatto, che ha portato il corpo del ciclista a sfondare il parabrezza del veicolo, potrebbe essere stato causato dalla scarsa visibilità dovuta al sole, a quell’ora ancora basso sull’orizzonte. Ma per avere certezze è necessario attendere l’esito dei rilievi.

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