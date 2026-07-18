Una grande festa, tra sorrisi, premiazioni e l’immancabile foto di gruppo, ha chiuso nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 luglio il CreGrest dell’oratorio Sant’Andrea Apostolo.

La settima edizione dell’iniziativa ha accompagnato per un’intera settimana bambini e ragazzi dai 6 anni alla terza media, coinvolgendoli in giochi di squadra, laboratori, balli, attività all’aperto e momenti di preghiera e riflessione.

A fare da filo conduttore sono stati il messaggio di San Francesco, la pace, la condivisione e il rispetto del creato. La mattinata è stata dedicata a “Il mio habitat naturale”: ciascuna squadra ha dovuto realizzare una scenografia ispirata all’animale che la rappresentava, curandone originalità, estetica e presentazione. Nel pomeriggio: attività sul tema della pace, differenziate in base all’età, prima del tradizionale momento della firma delle magliette.

Alle 18 il gruppo è partito dall’oratorio verso la chiesetta, dove alle 18.30 è stata celebrata la messa. In serata, dalle 21.30, spazio al grande gioco conclusivo, seguito a mezzanotte dalla proclamazione della classifica e dalle premiazioni.

Ad aggiudicarsi il primo posto sono stati i Lupi davanti ai Cervi, mentre gli Scoiattoli hanno conquistato il terzo gradino del podio. Al quarto posto le Colombe, davanti ai Conigli, quinti. Tra i premi speciali anche quello di Best Mamma e Best Papà, oltre al giornaliero best animato. Al di là della classifica, la festa finale ha celebrato una settimana di incontro, amicizia e crescita, resa possibile dai coordinatori Keti Mannai ed Emanuele Bodano, da don Angelo e da tutto il gruppo di animatori e aiuto animatori.

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