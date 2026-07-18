Ha cercato di impiccarsi davanti ai carabinieri, ma i militari hanno sfondato il cancello usando l’auto di servizio come ariete e gli hanno salvato la vita.

Il dramma è stato sventato in un paese della provincia orientale di Cagliari.

L’allarme è scattato con una chiamata al 112, con la segnalazione degli intenti suicidari da parte di un giovane. I militari di pattuglia in zona si sono precipitati sul posto segnalato. Dalla strada hanno visto il disperato che, all’interno di un cortile, era su una sedia e si stava legando al collo una corda attaccata a una tettoia.

Alla loro vista ha scalciato, rimanendo appeso nel vuoto. La decisione è stata assunta in pochi istanti. Il cancello era sbarrato, il muro troppo alto: il tempo di scavalcarlo si sarebbe potuto rivelare fatale. Così i militari hanno usato l’auto come ariete, hanno varcato lo sbarramento e hanno potuto prestare i primi soccorsi all’uomo, che aveva già perso i sensi.

Sul posto è poi intervenuto il personale sanitario del 118, preallertato dalla centrale operativa che ha coordinato le operazioni. Il giovane è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, dove si trova tuttora ricoverato. Fortunatamente, è fuori pericolo.

(Unioneonline/E.Fr.)

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