Ancora disagi a distanza di trenta ore nel quartiere di Settimo San Pietro che si sviluppa fra le vie Mara, Mazoni e Santa Lucia dove la corrente elettrica manca da ieri.

Sempre oggi anche la zona di Bi è monti è rimasta per ore senza corrente elettrica col disservizio superato nel pomeriggio. Una situazione paradossale con tantissime famiglie allo stremo e col sindaco Gigi Puddu in continui contatto con Enel.

La soluzione non è stata ancora trovata. Il tutto pare a causa di un cavo di media tensione.

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