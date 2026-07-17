Settimo San Pietro, blackout e disagi da oltre trenta ore: famiglie allo stremoProblemi nelle vie Mara, Mazzoni e Santa Lucia, ma anche nella zona di Bì Monti, dove l'energia è tornata nel pomeriggio
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Ancora disagi a distanza di trenta ore nel quartiere di Settimo San Pietro che si sviluppa fra le vie Mara, Mazoni e Santa Lucia dove la corrente elettrica manca da ieri.
Sempre oggi anche la zona di Bi è monti è rimasta per ore senza corrente elettrica col disservizio superato nel pomeriggio. Una situazione paradossale con tantissime famiglie allo stremo e col sindaco Gigi Puddu in continui contatto con Enel.
La soluzione non è stata ancora trovata. Il tutto pare a causa di un cavo di media tensione.