Ballao rinnova la devozione per Santa Maria Maddalena con quattro giornate di appuntamenti religiosi e civili.

La festa, organizzata dalla Pro Loco Ballaese e dalla parrocchia con il patrocinio del Comune, prende il via oggi, e si concluderà mercoledì 22.

Ad aprire il programma civile sarà questa sera, alle 22 in piazza delle Feste, lo spettacolo dei Jovani Pinguini, tributo musicale a Jovanotti e ai Pinguini Tattici Nucleari. A seguire spazio alla Best Generation Dance con Matteo Bruni ed Enrico Ciotto.

Domani sera, sempre alle 22, sarà invece protagonista la musica tradizionale sarda con il concerto di Maria Luisa Congiu. La chiusura degli spettacoli è prevista mercoledì con Balla Sardegna, serata dedicata ai balli e alle sonorità dell’isola. Il cuore religioso della festa sarà tra martedì e mercoledì.

Martedì 21 luglio, alle 19, sarà celebrata la messa in onore di Santa Maria Maddalena, presieduta da don Danilo Sbressa. Mercoledì 22, alle 18.30, la messa solenne sarà presieduta da don Massimo Noli e accompagnata dal coro del Gerrei e dal maestro Andrea Pilloni.

Alle 19.30 partirà la processione per le vie del centro storico con il simulacro della santa, accompagnato dalle launeddas di Orlando Mascia, Eliseo Mascia e Jonathan De Marianna. Al corteo prenderanno parte anche i gruppi folk Santa Vitalia di Ballao, San Cristoforo di Villasalto, San Salvatore di Escalaplano, Meris e Massaiusu San Sebastiano di Escalaplano, insieme ai fucilieri Santa Maria de Nuraxi di Ballao.

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