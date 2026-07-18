Prima un malore che ha colpito lei, facendola finire a terra priva di vita. Subito dopo la crisi che ha travolto lui, portandolo al decesso.

Sono stati minuti drammatici e con esito fatale quelli vissuti nella casa di via San Giovanni a Maracalagonis, dove mercoledì scorso sono stati trovati i corpi senza vita di madre e figlio: Teresa Vacca, 82 anni, e di Marco Durzu, di 58.

Nessun giallo dietro la tragedia, che si sarebbe consumata forse all'ora di cena.

Teresa Vacca stava accudendo il figlio allettato da anni, portandogli un piatto di affettati: prima di arrivare alla camera da letto, però, la donna è stata colto di malore, cadendo pesantemente a terra e morendo in pochi minuti.

Il figlio si è accorto di quello che succedeva. Sono stati probabilmente momenti concitati con l'uomo che colpito da crisi, è rimasto ugualmente colpito da un malore morendo sul suo stesso letto.

L'esito della perizia necroscopica effettuata dal medico legale Roberto Demontis, su incarico del pm Daniele Caria, ha chiarito la dinamica.

Le salme dovrebbero essere presto consegnate ai familiari per i funerali.

Raffaele Serreli

© Riproduzione riservata