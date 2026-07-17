Un brutto spavento ma nessuna conseguenza per le persone e le cose alla Corte del Sole stasera, quando improvvisamente un soffitto ha ceduto.

L’acqua, che passava ad alta pressione in un tubo, ha improvvisamente sfondato il tubo, e poi spaccato la copertura in cartongesso del soffitto. Acqua e detriti sono caduti abbondantemente sul pavimento sottostante.

Per fortuna non ci sono stati danni, a parte “un’annaffiatura” imprevista per chi era vicino. In quel momento nessuno passava li sotto, ma la zona si è allagata in pochi secondi. Secondo la testimonianza di chi era presente, sarebbe esplosa una valvola di ritegno dell’aria condizionata di un negozio del secondo piano. Un normale guasto, che può accadere, anche se saranno fatti controlli. Purtroppo due negozi hanno dovuto temporaneamente chiudere.

La zona è stata messa in sicurezza, e nel giro di un’ora la situazione è tornata alla normalità. La direzione fa comunque sapere che nella giornata di domani i negozi chiusi dovrebbero riaprire, senza altre conseguenze.

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