Sinnai, Consiglio comunale convocato per il 22 luglioSi parlerà della frazioni, della Fondazione Polisolidale e dell'acqua nei villaggi
Il Consiglio Comunale di Sinnai è convocato in seduta straordinaria per il 22 luglio alle ore 16,45.
All'ordine del giorno le interrogazioni, la presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, l'approvazione regolamento della consulta delle frazioni, la presa d'atto dello Studio di assetto Idrogeologico della lottizzazione Bellavista" l' esame e dibattito generale in merito allo stato della Governance e alla gestione della Fondazione “Polisolidale”.
All’ordine del giorno anche il dibattito sul progetto idrico previsto nei villaggi lungo la vecchia Orientale sarda.