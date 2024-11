Spaventoso incidente stradale, nella notte tra sabato e domenica, sulla ex Strada Statale 128 alle porte dell'abitato di Suelli.

Quoi, per cause da accertare, un uomo alla guida ha perso il controllo dell’auto, che si è ribaltata sulla carreggiata.

Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Mandas, assieme a forze dell’ordine e 118.

Gli uomini del 115 hanno tagliato le lamiere della vettura per estrarre il conducente, gravemente ferito. L’uomo è stato poi trasferito in ambulanza in ospedale, dove è stato ricoverato in codice rosso.

Avviati accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.

