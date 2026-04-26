Suelli punta al miglioramento della viabilità rurale con un nuovo intervento da 300 mila euro. L’amministrazione comunale ha presentato la richiesta di finanziamento nell’ambito di un bando della Regione Sardegna per la sistemazione di “sa bia de Monteri”, una delle arterie rurali più importanti del territorio. L’iniziativa nasce anche alla luce dei danni causati dalle recenti alluvioni, che hanno compromesso la percorribilità della strada, come mostrano le immagini diffuse dal Comune.

L’obiettivo è ripristinare le condizioni di sicurezza e migliorare l’accesso alle campagne, a beneficio di agricoltori e residenti. «Si tratta di un intervento fondamentale per il nostro territorio rurale, duramente colpito dal maltempo», ha dichiarato il sindaco Massimiliano Garau, sottolineando l’importanza del progetto per sostenere le attività locali e prevenire ulteriori criticità. Il finanziamento richiesto rappresenta un passo concreto verso la tutela delle infrastrutture rurali, spesso messe a dura prova dagli eventi climatici estremi.

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