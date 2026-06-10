Si terrà venerdì 12 giugno alle ore 20:30, a Guasila, l’esito scenico del Laboratorio di Poesia. L’iniziativa, che si inserisce nel contesto delle attività di "Cultura Popolare - Poiéin primavera ‘26", conclude un percorso che ha coinvolto i partecipanti in un’esperienza di crescita personale e artistica attraverso la scrittura, il confronto e la condivisione.

L'evento, curato da Luca Masala con la direzione artistica di Gianluca Medas, avrà luogo nel Teatro Fratelli Medas in Piazza Municipio. Durante la serata saranno presentati i lavori e le performance nati nel corso del laboratorio, offrendo al pubblico l’occasione di conoscere da vicino il cammino compiuto dai protagonisti.

L’appuntamento rappresenta anche un’occasione per ribadire il valore del teatro come luogo di incontro, dialogo e crescita collettiva. A Guasila, dove la tradizione teatrale affonda le proprie radici in un percorso culturale consolidato, il palcoscenico continua a essere uno spazio privilegiato per custodire la memoria.

© Riproduzione riservata