Compleanno speciale per la Pro loco di Quartu che si prepara a celebrare 60 anni.

Sessant’anni di storia, spesi a diffondere le tradizioni. Per l’occasione, l'associazione ha scelto non un’unica festa ma tante iniziative che si terranno nel corso dell’estate per portare avanti un percorso che continuerà ancora per tanto tempo.

«Sarà un'estate speciale, ricca di appuntamenti, emozioni e momenti da condividere, per rendere omaggio a chi ha contribuito a scrivere la storia della nostra associazione e a chi continua a costruirne il futuro», dice il presidente della Pro loco Stefano Lai, di recente eletto per la seconda volta. «Questo importante traguardo non sarà celebrato in un solo giorno, ma accompagnerà tutti gli eventi dell'estate 2026, che saranno dedicati a festeggiare insieme questi 60 anni di attività e di servizio alla comunità. 60 anni insieme, guardando al futuro senza dimenticare le nostre radici».

Tra i presidenti storici di questo lungo percorso c’è Efisio Protto nominato nei giorni scorsi presidente dei probiviri, alla guida dell’associazione dal 2024 (quando si raggiunse la cifra record di 750 iscritti) al 2022.

«Ho tanti bei ricordi di questi anni – dice Protto – abbiamo creato la sagra del pane quartese, siamo stati la prima città ad organizzarla, abbiamo portato le maschere tradizionali più importanti al carnevale. La Pro loco è un’associazione importantissima che rappresenta la cultura e le tradizioni, che rappresenta tutti i cittadini quartesi».

E la Pro loco, che gestisce le iniziative all’ex caserma dei carabinieri di via Roma, è già al lavoro per l’organizzazione di tutti gli appuntamenti estivi che come sempre toccheranno le varie zone della città e del litorale: dalla rassegna Notti in musica, alla sagra del maialetto, dalla sagra del pesce al Quartu beer fest.

© Riproduzione riservata