Sono iniziati a Settimo San Pietro i lavori di pulizia del campanile e per il ripristino delle reti di protezione che consentiranno l’accesso anche per una manutenzione più frequente.

«Nei mesi scorsi - si legge in una nota - il parroco don Marco Puddu ha segnalato la situazione esistente nel campanile e nelle scale di accesso ad esso, nella chiesa di San Pietro Apostolo, determinata dalla presenza di importanti quantitativi di guano di piccioni e colombi, che trovano nello stesso campanile le condizioni ideali, dove nidificare al riparo dai predatori».

«Il Comune di Settimo ha prontamente raccolto la richiesta di collaborazione e ha dapprima individuato le risorse finanziarie necessarie e successivamente incaricato una ditta specializzata in questo tipo di intervento. L'invasione dei piccioni e colombi, da anni interessa tutto il territorio occupando anche gli impianti fotovoltaici dove vanno anche a nidificare. Ai proprietari che resta che correre ai ripari con interventi di protezione degli stessi impianti».

Raffaele Serreli

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