Incendio a Decimomannu: 35mila litri d’acqua dal cielo per domarloRogo alimentato dal vento nei pressi dell’aeroporto militare. Decine di lanci dell’elicottero del Centro SAR in appoggio alle squadre di terra
Allarme incendio nei pressi dell’aeroporto militare di Decimomannu. Per domare le fiamme, alimentate dal forte maestrale, si è reso necessario il decollo di un elicottero dell’80simo Centro SAR (Search and rescue, ricerca e soccorso) del 15esimo Stormo.
La missione è stata disposta dal Comandante dell'aeroporto in coordinamento col Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico, per consentire un rapido intervento prima che il rogo potesse espandersi alle campagne dell'area e provocare danni ingenti come accaduto a Serramanna solo pochi giorni fa.
L'equipaggio ha operato per oltre due ore effettuando 45 lanci sulle fiamme, per un totale di circa 35.000 litri d’acqua, fornendo un importante contributo per estinguere l'incendio in collaborazione con le squadre di terra.
(Unioneonline)