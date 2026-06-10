Paura la notte scorsa in via Vittorio Emanuele nel centro storico di Quartu, dove un'auto in sosta ha preso fuoco. Le fiamme si sono propagate velocemente creando apprensione tra i residenti della case che si affacciano proprio sulla strada dove era parcheggiata l'auto. Immediata la richiesta dei soccorsi con i vigili del fuoco che hanno spento il rogo prima che potesse creare danni anche più gravi. Sono adesso in corso le indagini per capire se si sia trattato di un incendio doloso o di un cortocircuito. Saranno visionate le immagini delle telecamere delle tante attività commerciali che si trovano nella zona.

Qualche settimana fa tre auto erano state date alle fiamme in via Nigra e due erano state danneggiate dal fuoco. In quell'occasione il rogo aveva aggredito anche la casa vicina che aveva subito danni pesanti. E nelle strade della città continuano a imperversare i balordi che danneggiano le auto. Vetri rotti, specchietti distrutti, gomme rubate o squarciate, sono ormai all’ordine del giorno da un quartiere all’altro. Gli ultimi episodi un paio di giorni fa tra via San Benedetto e viale Colombo. Incendi e raid vandalici anche nella zona di Pitz’e Serra dove addirittura qualche tempo fa era stato appiccato il fuoco a un’auto parcheggiata sotto un pilotis di una palazzina. Anche in questo caso il Comitato del quartiere aveva scritto alle forze dell’ordine per denunciare questi episodi.

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